جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بمستشفى أبو قير العام

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، خلال جولة مفاجئة، مساء أمس الأحد، مستشفى أبى قير العام بحي المنتزه ثان، للتأكد من كفاءة العمل بالمستشفى والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية وتواجد الطاقم الطبي.



وخلال جولته، تفقد المحافظ أقسام المستشفيات المختلفة (الرعاية المركزة، والاستقبال والطوارئ، وغرف حجز المرضي، والتحاليل وحدة الغسيل الكلوي)، واستمع إلى طلبات أهالى المرضى، وكلف المحافظ رئيس الحي برفع كفاءة الطرق والأسفلت داخل المستشفى وكذا توفير الإنارة اللازمة وتوفير كافة احتياجات المستشفى.



ووجه قنصوة جميع العاملين بالمستشفى باحتواء المرضى وأسرهم وحسن التعامل معهم وتوفير الأدوية اللازمة لهم، مؤكدًا على ضرورة أن يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في مستوي الخدمات المقدم لهم على كافة النواحي المعنوية والمادية.



واستفسر من أهالي المرضى على حسن معاملة طاقم المستشفى لهم وعن مدى توافر الأدوية اللازمة ونفقات الإقامة وجودة تقديم الخدمة الطبية لهم، مؤكدًا بأن من بين أهم أولياته هو تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.