الرقص التقليدي الكوري في حفلين بمسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية، عرضين لفرقة «E - do» للرقص التقليدي الكوري، وذلك في إطار تعاونها مع المركز الثقافي الكوري، لتصبح بذلك الفرقة الكورية هي أولى الفرق الأجنبية الزائرة لمسارح الأوبرا في الموسم الجديد 2018/2019.

وتقدم الفرقة الكورية، حفلها الأول، في الثامنة من مساء الأحد المقبل، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، والثاني في الثامنة من مساء الثلاثاء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة.

ويتضمن برنامج فرقة «E - do» للرقص الكوري، عرضًا تحت عنوان «رحيق كوريا»، والذي يعد مزيجًا موسيقيًا راقصًا فريدًا يجمع بين الأصالة والمعاصرة من خلال العزف على الآلات التقليدية والحديثة، يهدف العرض لإحياء الأغاني والرقصات التقليدية، بالإضافة إلى تقديم ألوان موسيقية حديثة مثل الجاز والبوب.

يذكر أن فرقة «E - do»، تتكون من ١٠ فنانين وتقود الفرقة «كيونج -هو ايو» التي تعد واحدة من أكثر الفنانين شهرة في كوريا ويعود إليها الفضل في إحياء آلة «تشول هيونج جم»، وهي آلة موسيقية قديمة على وشك الإندثار.