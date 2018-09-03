منتخب أنسات الطائرة يعود للقاهرة الثلاثاء بعد التتويج بالبطولة الإفريقية

تعود بعثة منتخب أنسات الكرة الطائرة تحت 20 عاما، من العاصمة الكينية "نيروبي"، فجر غدا الثلاثاء، بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا، والتى اختتمت أمس بفوز مصر على رواندا فى المباراة النهائية بنتيجة 3 - 0 والتأهل مباشرة إلى بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها بالمكسيك.

وشارك المنتخب الوطني في البطولة بـ12 لاعبة هن: " ميار خليفة، ندى وليد، هدير يسري، زينه تامر، علياء هاني، سهيلة وفيق، هنا حسن، هنا منسي، آية النادي، لوجي ياسر، نور إيهاب، آيات ياسين".

ويقود المنتخب هشام بدراوى مديرا فنيا، والمشرف على قطاع الآنسات وأحمد فتحى مدرب الفريق، وعلى جمال مساعد المدرب، ومي محمود حسنى محلل تقنى، وهديل إبراهيم علاج طبيعى، ومروة محمود حسنى حكم مرافق، فيما يترأس البعثة عمرو مخلوف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة.