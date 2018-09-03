قال خبراء على هامش اجتماع حضره ممثلو 13 من دول أمريكا اللاتينية، ومنظمات دولية، اليوم الإثنين، إن ما يقرب من 2.5 مليون فنزويلي فروا من بلادهم منذ عام 2014، بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية هناك.

وعقد الاجتماع في كويتو، عاصمة الاكوادور، بهدف التنسيق حول سبل مواجهة التدفق الهائل للمهاجرين.

وقال القائم بأعمال وزير خارجية الاكوادور، أندريس تيران، في كلمة افتتاحية أمام الاجتماع الذي يستمر يومين: "علينا أن نبرز الأزمة وأن نقدم المساعدات الاقتصادية" إلى الدول التي تستقبل المهاجرين.

ولم تشارك فنزويلا في الاجتماع، حيث تنكر حدوث هجرة جماعية بين مواطنيها، في حين يؤكد منظمو الاجتماع أن الهجرة الجماعية في البلاد قد وصلت إلى مستويات "مأساوية" خلال العام الجاري.