اندلاع احتجاجات في مركز أسترالي لاحتجاز المهاجرين

قال مسؤولو وحقوقيون اليوم الاثنين إن احتجاجات وحرائق اندلعت في مركز أسترالي لاحتجاز المهاجرين، عقب أن حاول طالب لجوء شاب على الانتحار.

ويقيم طالب لجوء عراقي، 22 عاما، في مستشفى في حالة حرجة، عقب أن حاول الانتحار في مركز يانجاه هيل لاحتجاز المهاجرين، على بعد 90 كيلومترا شمال شرق بيرث في غرب أستراليا.

وقالت قوة الحدود الأسترالية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا" في بيان: "تم نقل أحد المحتجزين من مركز يونجاه هيل أي دي سي للمستشفى الليلة الماضية، ويتلقي حاليا الرعاية الطبية الملائمة، لا نستطيع أن نعلق أكثر من ذلك على القضايا الفردية".

وقال أحد الحقوقيين المدافعين عن حقوق اللاجئين إيان رينتول إنه تم العثور على الشاب الذي يعاني من مرض عقلي مشنوقا على سريره في زنزانته، بعدما تم إعادته من المستشفى عقب أن قام بقطع رسغه في الصباح.

وأضاف لـ"د.ب.أ": "هذه قصة صادمة، لم يكن يجب إعادته ليونجاه هيل، هو في حاجة لمساعدة صحية، هو لا يملك شيء، هو ضحية الإهمال".

واحتج المحتجزون في يونجاه هيل على الواقعة، وقالوا إن مطالبات الشاب بالحصول على مساعدة في الماضي قوبلت بالتجاهل، وتم اعتباره أنه مثل "المخلفات".

ووفقا لتقارير، تضرر أحد مجمعات المركز بصورة قوية بسبب الحرائق التي اندلعت خلال الاحتجاجات.

وأكدت قوة الحدود وقوع "أعمال شغب من جانب عدد صغير من المحتجزين"، مشيرة إلى أن بعض أماكن الإقامة تضررت.

وأظهر مقطع فيديو أرسله لاجئون لـ"د.ب.أ" النيران مشتعلة في عدة مباني بالمركز.

وقالت قوة الحدود الأسترالية "جميع المحتجزين وطاقم العمل في أمان ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات".

وتدير الحكومة الأسترالية عدة منشآت لاحتجاز المهاجرين على أراضيها، بالإضافة إلى خارج أراضيها، لاحتجاز طالبي اللجوء وآخرين وفقا لسياستها الصارمة بشأن الهجرة.