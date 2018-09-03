جثمان جون ماكين يوارى الثرى في مراسم خاصة

وري جثمان جون ماكين، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد المشاركين في حرب فيتنام، الثرى في مراسم خاصة حضرها الأهل والأصدقاء يوم الأحد.



وأقيمت مراسم دفن ماكين، الذي تم أسره وتعرض للتعذيب خلال حرب فيتنام، في الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس.



وجاءت مراسم الدفن بعد أسبوع من الحداد على الطيار المقاتل السابق الذي توفي بسبب سرطان الدماغ في نهاية الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 81 عاما.



تم تكريم ماكين أولاً في ولاية أريزونا مسقط رأسه، ثم سجي جثمانه في مبنى الكابيتول يوم الجمعة، وهو حدث نادر يعكس إعجاب الكونجرس بالسياسي الراحل.



وكان ماكين واحدا من أكثر الأصوات الناقدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل الحزب الجمهوري الحاكم.