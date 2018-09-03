رئيس برلمان «مالاوي» يشيد بتاريخ علاقات بلاده مع مصر

قال رئيس برلمان جمهورية مالاوي، السيد رشارد ماكوا مسوايا، إن العلاقات «المصرية - المالاوية» ممتدة منذ القدم، لافتاً إلى أن البنية التحتية في مالاوي بنيت بخبرة من القاهرة.

جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج التدريبي، الذي ينظمة معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوي تحت عنوان: «استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصري»، وذلك بحضور رئيس برلمان مالاوي.

وأضاف «مسوايا»، أن مصر لديه تاريخ عريق وبها أقدم برلمان في إفريقيا، وهناك الكثير من الخبرة التي يمكن لمالاوي الاستفادة بها، مشيرا إلى أن أحد سبل تقدم إفريقيا إلى الأمام يتمثل في التعاون المشترك، سواء بين الحكومات أو الجانب البرلماني وسيتم نقل المهارات التي سيتم اكتسابها إلي شعبنا.

ويأتي البرنامج التدريبي، في إطار أنشطة معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب المستمرة، والتعاون مع مسؤولي البرلمانات في الدول الأخرى، في ضوء اتفاقيات التعاون المشترك الموقعة في هذا الشأن.

يُذكر أن المعهد البرلماني يتولى بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من المهام وفق خطة سنوية، تتمثل في تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها، من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها، وتأهيل موظفي الأمانة العامة فنيا وإداريا وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعملي لمعاونة النواب في أداء مهامهم، والتعاون مع مسؤولي البرلمانات في الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك.