«الوزراء»: منع سير النقل على الدائري يقلل كثافة المرور بنسبة 40%

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار رئيس الوزراء بمنع مرور النقل على الدائري، يقلل كثافة المرور بنسبة تتراوح من %30 إلى 40%.



وأضاف متحدث «الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أنه بافتتاح الطريق الدائري الإقليمي، أصبح هناك طريقًا بديلًا قوته الاستيعابية كبيرة، وييسر من الحركة المرورية، مشيرًا إلى تصميمه بأحدث المعايير.



وأوضح أن هذا القرار يساعد على الحد من الكثافات المرورية على الدائري العادي خاصة قبل بدء الموسم الدراسي، الأمر الذي يشارك بدوره في رفع درجة الأمان، متابعًا أن الكثير من الحوادث يرجع سببها إلى كثافة المرور وسيارات النقل.



وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، قرارًا بمنع مرور النقل على الدائري من السادسة صباحًا حتى منتصف الليل، بداية من 15 سبتمبر الجاري.