قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية، إن الاستثمار الرياضي لا يحقق الدخل الاقتصادي الكبير في الدول كما يزعم البعض، موضحًا أن كرة القدم لا تزيد من الدخل القومي، بل هناك أفراد تستفاد من الاستثمار في الرياضة.



وأضاف في برنامجه «الطبعة الأولى»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الأحد، أن الاستثمار الرياضي لا يجلب العملة الصعبة أو يخلق فرص عمل بالشكل الذي يعلن عنه، وإنما تستفيد منه شريحة قليلة فقط، مشيرًا إلى خطورة الاستثمار في الرياضة على الدول النامية.



وأوضح أن هناك خطورة على بعض البلدان التي تمتلك تحديات في الصحة والإسكان وتحاول الصعود إلى المستقبل بطريقة جيدة، ليظهر تحول رأس المال إلى الرياضة، من خلال زيادة أسعار الأندية أو البيع والشراء، وعدم قدرة الشركات الوطنية على الدخول في الاستثمار.



وتابع أن هناك خطرًا على الدول التي مازالت في طور البناء والتقدم، سواء على المستوى الاجتماعي أو الأخلاقي أو المهني، في اتخاذ الأطفال والنشء لاعب كرة القدم قدوة لهم، بدلًا من رجال الأعمال والاقتصاد والعلماء، مثل مجدي يعقوب وأحمد زويل، على حد تعبيره.



وأشار إلى أزمة شركة فيت، وتراجع أسهمها؛ نتيجة لتسريح العمال وللإجراءات التقشفية التى قامت بها الشركة، رغم حصولها على جائزة أفضل سيارة في العالم، متابعًا: «الشركة قامت بشراء لا عب كرة القدم رونالدوا من إسبانيا على الرغم من الإجراءات التقشفية التي تتبعها، بزعم تعزيز مواردها، ولكن الاستثمار في ألف عامل أفضل من الاستثمار في شخص واحد».



