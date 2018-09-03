مدير أمن السويس يفتتح معرض الشرطة لمستلزمات المدارس

افتتح اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، معرض توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة المقام بنادي الشرطة بالسويس، في إطار مبادرة «كلنا واحد»، وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية.



وقال مصدر بمديرية أمن السويس إن المعرض يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد بجوار نادي ضباط الشرطة السويس.



شارك في الافتتاح عدد من قيادات مديرية أمن السويس، واحتوى المعرض على كافة الأدوات المدرسية والحقائب وكل ما يتعلق بطلاب المدارس لعرضها بأسعار مخفضة.