قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أنذرت المحافظين مبكرًا باتخاذ التدابير اللازمة تحسبًا لسيول الخريف.



وأضاف رئيس «الأرصاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأحد، «من المعروف أن الخريف هو فصل السيول في مصر، لذلك قبل 20 يومًا من بدايته، يتم التواصل مع المحافظات خاصة المحاطة بالجبال لاتخاذ إجراء الحيطة».



وأوضح أنه تم الإنذار بشكل مبكر حتى يتسنى للمحافظات الوقت الكافي لتطهير مخرات السيول قبل سقوط الأمطار الغزيرة، وانتشال أي شيء يعوق مرورها، لتقليل المخاطر والاستفادة من تلك الأمطار، مؤكدًا أن الهيئة ستصدر إنذارات بسوء الأحوال الجوية وسقوط السيول قبل حدوثها على الأقل بـ72 ساعة على الأقل.



وتابع أن الخريف يعد أجمل الفصول من حيث درجات الحرارة لكن تنتابه حالات من عدم الاستقرار التي تكون سريعة وحادة، وتصل الأمطار أحيانًا إلى حد السيول، مستطردًا أن السواحل الشمالية وكل المحافظات المحاطة بالجبال مثل جنوب البلاد وسيناء بالكامل، من المناطق المتوقع أن تشهد ظواهر جوية عنيفة.



وأهابت هيئة الأرصاد الجوية، أمس الأحد، بكل المحافظين اتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة بشكل مبكر تحسبًا لسيول فصل الخريف، الذي من المنتظر أن يبدأ في 22 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة.



