روسيا تدعو المجتمع الدولي للكف عن تقسيم الإرهابيين إلى «طيب» و«شرير»

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى الكف عن تقسيم الإرهابيين إلى "طيب" و "شرير" مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن الخسارة تحيق في النهاية بالجميع.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن لافروف قوله في خطاب، إلى مؤتمر لمكافحة الإرهاب في موسكو، قرأه نائبه أوليج سيرومولوتوف إن «مقاومة الإرهابيين في سوريا لم تنهار تمامًا ومازالت الفصائل المتناثرة تواصل قتالاً عنيفًا والملاحظ أن المسلحين لم يعانوا من نقص في الإمدادات أو الذخائر وعلاوة على ذلك يستخدمون أسلحة عصرية مثل الطائرات بدون طيار وهو أمر مستحيل بدون مساعدة رعاة أجانب».

وطالب دبلوماسي روسيا الأول المجتمع الدولي بالقضاء على «المناطق الرمادية» في الاقتصاد والتي تستخدم كقناة لتزويد الإرهابيين بالأسلحة عبر شركات وهمية.