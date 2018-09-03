«الأمم المتحدة» تحث سلطات ميانمار على احترام حق صحفيي «رويترز» في حرية التعبير

أعربت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، عن أسفها إزاء قرار محكمة في ميانمار بسجن صحفيين اثنين يعملان لحساب وكالة «رويترز» للأنباء، لإدانتهما باتهامات تتعلق بحيازة وثائق رسمية بشكل غير قانوني.

وقال منسق الشئون الإنسانية المقيم في ميانمار كنوت أوستبي، حسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، إن الأمم المتحدة قد طالبت باستمرار بإطلاق سراح الصحفيين «كياو سوي» و«وا لون»، كما حثت السلطات على احترام حقهما في حرية التعبير والحصول على المعلومات، وأكد «أوستبي» أنه يجب السماح لهما بالعودة إلى عائلاتهما ومواصلة عملهما كصحفيين.

وكانت السفارة الأمريكية في ميانمار، قد دعت في وقت سابق إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين «كياو سوي» و«وا لون».

وقضت محكمة في ميانمار منذ ساعات قليلة بسجن الصحفيين لمدة 7 سنوات لإدانتهما باتهامات تتعلق بحيازة وثائق رسمية بشكل غير قانوني.

يُذكر أن السلطات في ميانمار اعتقلت الصحفيين في 12 من شهر ديسمبر الماضي، لمطالبتهما بالحصول على أوراق سرية هامة من شرطيين يعملان في ولاية راخين، التي شهدت أعمال عنف تسببت في فرار مئات الآلاف من أقلية «الروهينجا» المسلمة إلى بنجلاديش المجاورة.