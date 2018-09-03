الشرطة الهندية تحل لغز «العثور على جثث أطفال» في أكياس بلاستيكية

حسمت الشرطة الهندية قضية العثور على أكياس بلاستيكية غامضة في منطقة مهجورة بمدينة كلكتا، إذ قالت إن التحقيقات أظهرت أنها تحتوي على مخلفات طبية وليس "جثث أطفال رضع وبقايا أجنة"، كما ذكرت تقارير سابقة.

وقالت الشرطة إنها عمليات فحص دقيق في مستشفى محلي لم تسفر عن دليل يشير إلى وجود وجود بقايا أجنة بشرية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد عثر على الأكياس يوم الأحد أثناء أعمال حفر في قطعة أرض تقع في حي هاريديفبور.

وذكرت صحيفة "هيندوستان تايمز" أن شركة عقارية كانت قد اشترت الأرض مؤخرا.

وكان سوفان تشاتيرجي، رئيس بلدية كلكتا، قد زار الموقع وقال إنه :"عُثر على 14 جثة، ملفوفة على نحو مستقل في أكياس بلاستيكية، داخل حقيبتين".



وأضاف : "سوف تجرى أعمال بحث دقيقة في المنطقة بالكامل، بما في ذلك المرافق المائية القريبة، لمعرفة إن كان يوجد المزيد من الجثث. ويبدو أن الجثث كانت منقوعة في مواد كيمائية".

وفي وقت سابق، نقل موقع "برس تراست" عن مسؤول بالشرطة، لم يذكر اسمه، اعتقاده بوجود شبهة "إجراء عمليات إجهاض قريبة من المكان".

وقال المسؤول : "ليس لدينا أدلة تشير إلى مصدر هذه الجثث. ويبدو أن الجثث ألقيت هناك لأن الأرض كانت مهجورة".