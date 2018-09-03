مستخلص جمركي يعترف بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك السابق

المتهم: جمال عبد العظيم اعتاد طلب الرشوة مقابل دخول البضائع.. ومحاميه: القانون سيعفي موكلي من العقوبة بعد اعترافه

اعترف متهم جديد بتقديم رشاوى مالية، لرئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، الذي ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه لاتهامه بطلب، وأخذ رشاوى مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وكشف الدكتور محمد حمودة، دفاع المتهم «إسلام» الذي يعمل مستخلصا جمركيا بالإسكندرية، عن إقرار موكله في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا باعتياده دفع رشاوى للمتهم جمال عبد العظيم، بناء على طلب الأخير المتكرر مقابل أدائه لعمله المنوط به والسماح بإدخال بضائع مستوردة لصالح موكله.

وأضاف حمودة في تصريحات لـ«الشروق» أن موكله اعترف تفصيلاً أمام النيابة بوقائع الرشوة التي قدمها موكله لرئيس مصلحة الجمارك السابق، إلا أنه لا يمكنه الإفصاح عن تفاصيلها احتراما لعدالة النيابة فى تحقيقاتها الجارية بالقضية.

ومن جهة أخرى أشار حمودة إلى تمسك موكله رجل الأعمال علاء المنصوري المتهم في القضية أيضًا بتقديم رشوة، بأقواله السابقة في التحقيقات بطلب جمال عبد العظيم رشاوى مالية منه.

وأضاف أن اعتراف موكليه الاثنين سيجعلهما يستفيدان من المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على: «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم «إسلام»، تنفيذًا لقرار ضبطه وإحضاره الصادر من نيابة أمن الدولة العليا التي تباشر التحقيق في القضية وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة القضية. وكشفت مصادر قانونية أن إسلام تواجد في مكتب رئيس مصلحة الجمارك ليلة القبض عليه.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق، واتهامه بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

وتضمنت الاتهامات توجيه رئيس مصلحة الجمارك، مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين. وقررت النيابة في أوقات سابقة حبس 4 متهمين في القضية هم رئيس مصلحة الجمارك السابق والوسيط والراشي، وضابط بمصلحة التهرب الضريبي، بالإضافة للمتهم الجديد.