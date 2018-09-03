جنوب إفريقيا: نسعى للاستفادة من التجارب الصينية في استغلال مواردها

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن الصين تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا وفقًا للأجندة الدولية، مشيرًا إلى سعي بلاده للاستفادة من التجارب الصينية في استغلال مواردها لتحقيق التنمية.

وأعرب رئيس جنوب إفريقيا، خلال كلمته في المنتدى الصيني الإفريقي، الذي نقل فعالياته التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، عن تقديره جهود الصين الرامية إلى توفير تمويل جديد للدول الإفريقية بقيمة 60 مليار دولار لتحسين البيئة الاستثمارية في إفريقيا.

وأضاف: «نثمن مساهمات الصين في تحقيق التنمية والحد من فقر شعوب القارة الإفريقية»، متابعًا أن العديد من الدروس القيمة يمكن أن تتعلمها إفريقيا من النموذج الصيني للوفاء باحتياجات شعبها، مثل استخدام بكين لقدراتها ومواردها وسعيها لتنمية الأسواق الأخرى.

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات منتدى «الصين - إفريقيا» في العاصمة بكين، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

وتعقد القمة تحت شعار «الصين وإفريقيا: نحو مجتمع أقوى يتمتع بمستقبل مشترك من خلال التعاون المربح للجانبين».