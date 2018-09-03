قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إن الشعبة تقوم بالكثير من المجهودات بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى تنظيم عدد من المعارض للأدوات المكتبية بالتعاون مع وزارة التموين في محافظة القاهرة.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن وزارة التموين هي التي تقوم بتحديد توقيتات وأماكن المعارض، بينما يتمثل دور الشعبة في التواصل والتنسيق مع التجار للاشتراك في هذه المعارض، مستطردًا أن الزيادة في أسعار الأدوات المكتبية هذا العام بلغت 10-20%.



وذكر أن ضريبة جمارك الأدوات المكتبية ارتفعت من 30% إلى 60%، والتي تعد من أعلى الضرائب على المنتجات المستوردة، متابعًا: «وده نتيجة تعديل التعريفة بعد تعويم الجنيه في 2016».



وأوضح أن أسباب اختلاف أسعار الأدوات المكتبية بين مكان وآخر يعود إلى اختلاف التكلفة التي يتحملها التجار بين منطقة وأخرى، بالإضافة إلى وجود مناطق جملة تبيع بأسعار أقل.



وتابع: «اللي فاتح مكتبة في التجمع أو مدينة نصر، الإيجار عنده عالي، لكن اللي فاتح في السيدة زينب أو باب الشعرية الإيجار عنده أقل»، مستطردًا أن أسواق الجملة تشهد توحيدًا في الأسعار.



