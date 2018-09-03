إنجلترا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، اليوم الإثنين، أن إنجلترا سجلت صيفًا أكثر حرارة تشهده بمتوسط 17.1 درجة مئوية من يونيو إلى أغسطس، بينما بلغت درجة الحرارة في عموم المملكة المتحدة أعلى متوسط لها.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الصيف الإنجليزي جاوز على نحو ضئيل متوسط الـ17 درجة مئوية، التي جرى تسجيلها في عام 1976، ولكن متوسط درجات الحرارة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية ظل كما هو أقل من المستويات القياسية.

يشار إلى أن متوسط درجة الحرارة في المملكة المتحدة كان 8ر15 درجة مئوية على مدار الثلاثة أشهر الماضية، ما يجعل مستوى اعوام 2018 و 1976 و2003 و2006 مواسم الصيف الأكثر حرارة منذ بدء التسجيل في عام 1910.

وأظهرت بيانات لدرجات الحرارة على مدى أطول لوسط إنجلترا، والتي ترجع لعام 1659، أن العام الجاري إلى جانب موسمي الصيف الأكثر حرارة لعامي 1976 و 1826، هو من بين العشرة التي تجاوز فيها متوسط درجات الحرارة الـ17 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: "ستة منها حدثت منذ 1976 واثنان فقط حدثا ما قبل القرن العشرين في عامي 1826و1846، وهو ما يتسق مع الصورة العامة للتغير المناخي العالمي وهنا في المملكة المتحدة".