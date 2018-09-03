«الاتحاد الإفريقي»: نبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق تطلعات شعوبنا

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، إن الصين تتمتع بكثير من المقومات التي تجعلها من الدول الصناعية الناجحة والمتقدمة، متابعًا: «نحن نعمل على أن تصبح القارة خلال العقود المقبلة من أنجح قارات وشعوب العالم».

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي، في كلمته بالمنتدى الصيني الإفريقي، نقلًا عن التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن الاتحاد يبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية، ويأمل في تحقيق مزيدًا من الاستثمارات والإصلاحات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية بإفريقيا، لتحقيق العدالة بين الدول والشعوب.

وتابع: «هناك العديد من الخصوصيات التي تربط الشعوب الإفريقية، لذلك نشعر بالانتماء والوحدة فيما بيننا، وهناك تعاونا تكنولوجيا وصناعيا بين العديد من الدول الإفريقية»، معبرًا عن رغبته في زيادة حجم الاستثمارات والدعم التكنولوجي والصناعي والاقتصادي من أجل إعلاء القارة السمراء الذي تضم العديد من المساحات والشعوب التي تتطلع إلى مستقبل مزدهر.

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات منتدى «الصين-إفريقيا» في العاصمة بكين، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلبيةً لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

وتعقد القمة تحت شعار «الصين وإفريقيا: نحو مجتمع أقوى يتمتع بمستقبل مشترك من خلال التعاون المربح للجانبين».