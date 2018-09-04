«بعلم الوصول» يفوز بجائزة مالية 5 آلاف يورو بمهرجان فينسيا

فاز مشروع فيلم "بعلم الوصول" بطولة الفنانة بسمة، بجائزة مالية قدرها 5000 يورو، مقدمة من شركة لاجوني للإنتاج، وذلك في ورشة فاينال كات فينيسيا، التي تُقام ضمن فعاليات الدورة ٧٥ لمهرجان فينيسيا السينمائي.

الفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، فى أولى تجاربه الروائية الطويلة، وتم تصويره بطريقة مستقلة، وأحداثه تدور حول حالة نفسية لامرأة، تصاب بالاكتئاب لمرورها بأزمة نفسية في صغرها، ثم تزيد هذه الحالة بعد إنجابها طفلاً، ولكن ظروفها تجبرها على التخلص من حالة الاختباء خلف زوجها، للتعامل مع الحياة، وأن تعيش إنسانة طبيعية.

كانت الفنانة بسمة شاركت في المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا عام 2009، بفيلم «المسافر» من تأليف وإخراج أحمد ماهر، وبطولة الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، بالإضافة إلى الفنانين خالد النبوي، وسيرين عبدالنور، وشريف رمزي.