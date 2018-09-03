واجه مانويل بليجريني المدير الفني لفريق وست هام يونايتد، العديد من الانتقادات بعد خسارته في أول أربع جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم البداية السيئة للهامرز، إلا أن التقارير الصحفية الإنجليزية أكدت أن بليجريني لن يغادر وست هام، وأن فرصة إقالته من منصبه ضعيفة للغاية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية : فإن ملاك النادي ليس لديهم أي رغبة في إقالة المدرب التشيلي، رغم أن الموسم الماضي قد تمت الإطاحة بالهولندي فرانك دي بور من منصب المدير الفني، بعد خسارته في أربعة جولات متتالية في البريميرليج.

وخلال تصريحات لبلجريني بعد خسارة وست هام في أمام وولفرهامبتون أمس السبت بالجولة الرابعة من البرميرليج، قال : " في التدريبات نحن بخير، لكن يجب أن نطبق ذالك في المباريات ".

وأضاف: "خسرنا أربعة مباريات فقط، ولن نتوقف عن القتال، مازلنا في بداية الموسم وسنواجه هذه المشاكل، وأعتقد أن الجميع داخل النادي هادئ".