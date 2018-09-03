وزير الرياضة: ترشيح صلاح لجائزة الفيفا فخر لجميع المصريين

هنأ أشرف صبحي، وزير الرياضة، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، على اختياره ضمن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم لعالم 2018.

وأكد صبحي، أن صلاح يعد خير سفير لمصر خلال مسيرته الإحترافية، متمنيا التوفيق لجميع اللاعبين المصريين المحترفين بالملاعب الأوروبية.

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته لاختيار صلاح ضمن القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم ، وذلك لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية والعربية، يعد فخرا لكل المصريين بالإنجازات التي يحققها الفرعون المصري في مسيرته الإحترافية.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم في الحفل السنوي الذى ينظمه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يوم 24 سبتمبر المقبل في لندن.

وكان الفيفا قد أعلن اليوم الاثنين، عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي جاء على رأسها، محمد صلاح ، إلى جانب البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق، و الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.