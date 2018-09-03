قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز السموم بقصر العيني الفرنساوي، إن مخدر «الفودو» عبارة عن مخدر مخلق يعطي تأثير الحشيش، ويتم صناعته في الصين.



وكشف في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، عن سبب انتشار مخدر «الفودو» في مصر، قائلًا: «مخدر الفودو يفوق تأثير الحشيش 100 مرة، والبانجو ألف مرة، وسعره أقل من سعر الحشيش، بالإضافة إلى سهولة تهريبه داخل البلاد».



وعن أعراض مخدر «الفودو» و«الاستروكس»، تابع أن المتعاطي يشعر بالانتعاش، ويفقد تمييز الألوان، ثم تظهر على جسمه أعراض التعاطي بعد تناول المخدر فورًا مثل إحمرار العينين، أو ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى احتباس البول، وبدء بالهلوسة والكلام غير المفهوم.



وأوضح أن المتعاطي ينتقل من الإدمان إلى المرض النفسي، بسبب الضلالات والهلاوس التي يراها؛ نتيجة خلط التجار مواد كيميائية بجرعات غير محددة، مما يؤثر على الجهاز العصبي للمتلقي فور استنشاقه للمخدر، فضلًا عن التأثير على الناحية الجنسية من خلال إصابته بالعقم الثانوي، الذي يؤثر على قدرته الإنجابية.





