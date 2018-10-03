زادة يوضح حقيقة خصم 6 نقاط من الزمالك

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أوضح هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة خصم ست نقاط من رصيد الفريق الأبيض بالدوري، بسبب المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بمارتيمو البرتغالي.

وقال زادة إن "فيفا" منح مهلة للزمالك حتى يوم 7 أكتوبر، وذلك لسداد المستحقات المتأخرة الخاصة بالنادي البرتغالي.

وشدد عضو مجلس الزمالك على أن عدم سداد النادي لتلك المستحقات قبل المهلة المحددة، سيتم تنفيذ عقوبة الخصم ضد الأبيض.

ولم يسدد الزمالك لمارتيمو المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بصفقة محمد إبراهيم بعد عودته للقلعة البيضاء وعدم استمراره في البرتغال.

وتلقى الزمالك خطاب رسمي من اتحاد الكرة، جاء فيه طلب بالرد خلال 48 ساعة حول سداد مستحقات نادى ماريتيمو البرتغالى أو خصم 6 نقاط "تابع التفاصيل"