ماجدة موريس خلال تكريمها من مهرجان الإسكندرية: «أتمنى كل حاجه كتبتها أثرت فيكم»

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي، الناقدة السينمائية ماجدة موريس، وتسلمت الجائزة من منصة التكريم التي شملت كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وخالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة المصرية.

وقالت «موريس»، أثناء تسلمها جائزة تكريم الدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، لدول البحر المتوسط: «أشكر المهرجان، وأتمنى أن تكون كل حاجة كتبتها طوال هذا العمر، أثرت فيكم»

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وتحمل اسم النجمة الكبيرة نادية لطفي، والتي تنتهى يوم 9 أكتوبر الجاري.