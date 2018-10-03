ترامب عن اتهامات الاعتداء الجنسي: الأجواء أصبحت مخيفة لشباب أمريكا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الأجواء الحالية "باتت مخيفة للشباب في أمريكا"، معربا عن قلقه من إمكانية أن تتسبب اتهامات الاعتداء الجنسي المنسوبة لمرشحه لرئاسة المحكمة العليا، بريت كافانو، في إضاعة مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.



وقال ترامب: "إنه أمر صعب. يمكنك أن تكون شخصًا مثاليًا لمدة 35 عامًا، ثم يأتي شخص ما، ويقول إنك فعلت هذا أو ذاك". "إنه وضع مخيف للغاية أن تكون مذنبا حتى تثبت براءتك".



وكان ترامب يرد على أسئلة الصحفيين بعد أن علّق نجله على تويتر في وقت سابق حول المخاطر التي يواجهها الرجال في أمريكا.



وتعثرت عملية اختيار كافانو (53 عاما) بعد اتهامات من عدد من النساء بسوء السلوك الجنسي أو تعرضهن للاعتداء الجنسي في حوادث يعود تاريخها إلى عقود.



ونفى كافانو جميع التهم الموجهة إليه.



ويبدو أن مكتب التحقيقات الاتحادي سيواجه صعوبة كبيرة من أجل العثور على أدلة، نظرا لأن معظم الحوادث المزعومة تعود إلى ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي.



وكان الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، وحد صفوفه بشأن كافانو، حيث يقول كثيرون إن الحزب الديمقراطي يشن حملة تشهير ضد القاضي.



ويقول الديمقراطيون إن هناك الكثير من التساؤلات حول كافانو تكفي لرفض ترشيحه.



وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يبرئ مكتب التحقيقات الاتحادي ساحة كافانو.