الأهلي: هدفنا كأس العالم للأندية

علق خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على فوز المارد الاحمر بهدفين نظيفين على حساب وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال مرتجي في تصريحات تلفزيونية: "دوري الأبطال بطولة مهمة بالنسبة لنا وللجماهير، عاوزين ربنا يكرمنا وان شاء الله نفوز بالبطولة إلي هي هدف الجميع من رئيس النادي لأصغر مشجع".
وتابع، "عاوزين نصعد كأس العالم للأندية، ان شاء الله نقدر نعمل كدة ونرجع للبطولة من جديد".
وأضاف عضو مجلس إدارة الأحمر،"كنا نتمنى تسجيل أهداف أكثر ولكن هذه هي كرة القدم، وان شاء الله القادم افضل".