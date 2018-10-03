رئيس الوزراء يهنئ «السيسي» بذكرى نصر 6 أكتوبر

بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، قائلاً: «يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، هذه المناسبة الخالدة التي قدم فيها الجيش المصري أروع ملاحم البطولة والفداء، سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق لتصبح درساً ودروساً في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة».

وتابع «مدبولي»: «وإننا يا سيادة الرئيس إذ ننتهز هذه المناسبة، لنعبر عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة وتوجيهاتكم المستمرة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم».