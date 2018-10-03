المحكمة العليا في بيرو ترفض العفو الصحي عن «فوجيموري»

قضت المحكمة العليا في بيرو، اليوم الأربعاء، برفض العفو الصحي الصادر بحق رئيس البلاد الأسبق البرتو فوجيمورى ، وأمرت بضرورة إعادته إلي السجن مرة أخرى.

وذكر راديو (صوت أمريكا) فى نشرته باللغة الانجليزية، أن المحكمة العليا أكدت ان العفو الذي حصل عليه فوجيمورى – 80 عامًا - لاعتبارات إنسانية "مخالف للقانون"، ويتعين إعادته إلى السجن لتنفيذ المتبقي من الحكم الصادر ضده بالسجن 25 عامًا لدوره في مقتل 25 شخصًا خلال فترة حكمه لبيرو والتي انتهت عام 2000.

تجدر الإشارة إلى وجود انقسام فى المواقف من فوجيمورى، حيث يحظى بتقدير بعض المواطنين لدوره في إنزال الهزيمة برجال حرب العصابات الماوية، فيما يواجه من جانب آخرين انتقادات حادة، بسبب سماحه بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكمه لبيرو .