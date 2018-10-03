قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ حوالي 500 ألف وحدة سكنية، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، خلال الأربعة سنوات الماضية، مشيرًا إلى العمل كذلك على 150 ألف وحدة سكنية أخرى.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تنفذ الوحدات السكنية، لكل مستويات المجتمع، بكل شرائحه المختلفة، مستطردًا أن هناك مستوى يحصل على الوحدة بسعر مدعم، وهناك مستوى يحصل عليه بسعر منخفض عن سعر السوق، وهناك مستوى يحصل على الوحدة بالسعر العادي.



وتابع: «لأول مرة بنتكلم عن كل شرائح المجتمع، ليها فرصة في وحدة سكنية، أو قطعة أرض من الدولة»، مستطردًا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ 50 مجتمعًا عمرانيًا، منهم حوالي 20 مدينة جديدة بالكامل.



وأردف أن الوزارة تعمل على تزويد هذه المدن بعوامل الجذب السكاني، حتى لا يتم الاكتفاء بعوامل البناء فقط، مضيفًا أن الهذه المدن الجديدة، تشير التقديرات إلى إمكانية استيعابها لحوالي 30 مليون نسمة، في إطار الخطة القومية لاستيعاب الزيادات السكانية الجديدة في كل محافظة.



