تقام، اليوم، مباراتان فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يستضيف بيراميدز بملعب الدفاع الجوى فى السادسة مساء، فريق بتروجيت فى انطلاق الجولة العاشرة للمسابقة، بينما تختتم لقاءات الجولة التاسعة فى التاسعة مساء بلقاء طلائع الجيش مع وادى دجلة باستاد جهاز الرياضة العسكرى.

ففى الدفاع الجوى، يبحث بيراميدز تحت القيادة الأرجنتينية بقيادة ريكاردو لافولبى عن صدارة الدورى بالفوز على بتروجيت، خاصة وأن النقاط الثلاث، ستدفع الفريق لاحتلال القمة بفارق نقطة عن الزمالك، الذى خاض مباراة أقل من الفريق الأبيض، وتم تأجيل مباراتهما أيضا، ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ويسعى الفريق بقيادة كينو أبرز النجوم، للفوز على بتروجيت، سعيا للمنافسة على درع الدورى، خاصة وأن بيراميدز والأهلى، الفريقان اللذان لم يخسرا حتى الآن فى المسابقة، فى المقابل يبحث الفريق البترولى بقيادة طارق يحيى، عن المفاجآة والعودة بالنقاط الثلاث، لإنقاذ وضعية الفريق الذى لم يحقق أى فوز، منذ انتصاره على دجلة فى الجولة الرابعة، وخسر فى الجولة الماضية أمام الجونة، وتجمد رصيده عند 8 نقاط فى المركز الثالث عشر، ويفتقد الفريق البترولى، جهود أحمد رءوف الذى تعرض للطرد فى مباراة الجونة الأخيرة والتى انتهت بخسارة بتروجيت 2/1.

وفى المباراة الأخرى التى تقام فى جهاز الرياضة، يبحث طلائع الجيش، مواصلة عروضه الجيدة فى الفترة الأخيرة، تحت قيادة محمد حلمى، بالفوز على دجلة المتذبذب، وكان أصحاب الأرض، قد واصلوا الانتفاضة المتأخرة وحققوا 4 نقاط من مباراتين بالفوز على الإسماعيلى بثلاثية والتعادل الإيجابى مع المصرى، مما أدى إلى ارتفاع رصيده إلى 9 نقاط فى المركز الحادى عشر، فى المقابل يسعى دجلة لإنقاذ مصيره من الهروب للقسم الثانى، بعدما حافظ الفريق على ترتيبه فى المركز الأخير برصيد 5 نقاط، والخسارة اليوم قد تضعف من آماله فى البقاء فى الدورى، وسيتم الإطاحة بـ مدربه اليونانى تاكيس جونيس.