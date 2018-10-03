قالت الفنانة مريم الخشت، بطلة فيلم «ما تعلاش عن الحاجب»، الحائز على نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير، إن الكثيرين يتعاملون مع الفيلم القصير على أنه أقل من أن يُعرض في السينما، لكن ذلك لم يؤثر في اتخاذها قرار المشاركة في العمل.



وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء أمس الثلاثاء، أنها لم تجد أي مشكلة في المشاركة في فيلم قصير بعدما بدأت رحلتها في الفن من خلال أعمال درامية كبيرة عرضت داخل المواسم الرمضانية مثل «الرحلة» و«ليالي أوجيني» في 2018، و«لا تطفئ الشمس» في 2017.



وذكرت أنها لم تتردد في قبول العرض عليها لكونه قصير، قائلة: «صناع العمل الذين يقبلون على إنتاج فيلم قصير في هذا الوقت، لابد وأنهم يرغبون في تقديم فن حقيقي وليس مجرد عمل لتحقيق المكاسب».



وتابعت أن الفيلم يتناول موضوع هام، وقائم على شخصيتين فقط، لذلك حينما هاتفها تامر عشري، مخرج العمل، بشأن المشاركة فيه، كانت سعيدة للغاية، موضحة: «قلت له أنت متأكد أنك عايزني أنا في الفيلم! كنت سعيدة جدًا بالدور ومفكرتش بقى طويل أو صغر ووافقت على طول».



يُذكر أن الفيلم القصير «ما تعلاش عن الحاجب»، حصل على نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير، من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية التي اختتمت فعالياتها الجمعة الماضية، والفيلم من بطولة مريم الخشت، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، وتأليف هيثم دبور، وإخراج تامر عشري.



