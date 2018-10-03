تأجيل مباراة الأهلي والداخلية لأجل غير مسمى

قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الأهلي والداخلية في الدوري، والذي كان مقرر إقامتها يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري، لأجل غير مسمى.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والداخلية، بدون اللاعبين الدوليين، نظرًا لخوض منتخب مصر الأول مباراتي سوازيلاند يومى 12 و 16 من الشهر الجاري، ووافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر على خوض اللقاء بدون اللاعبين الدوليين.

رئيس لجنة المسابقات، أكد اليوم الأربعاء، أن المباراة كانت ستقام في موعدها المحدد، بدون اللاعبين الدوليين، ولكن طلب الجهاز الفني للمنتخب الأوليبمي بقيادة شوقي غريب، ضم عدد من لاعبي الأهلي لمعسكر الأوليمبي القادم، ساهم في الأستقرار على تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

ويستعد المنتخب الأوليمبي، لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الإمارات يومى 12 و 15 من شهر أكتوبر الجاري.