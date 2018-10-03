مجلس الأمة الكويتي: لا ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين والوافدين

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة الكويتي، النائب صلاح خورشيد، إن الحكومة الكويتية لا تنوي فرض المزيد من الضرائب أو الرسوم على المواطنين والوافدين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب عرض فريق حكومي ضم وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل والدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، مع أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة، لاستعراض محاور "البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية"، والذي كان قد عرض بتفاصيله على المجلس في 6 مارس الماضي.

وأوضح "خورشيد"، أن الفريق الحكومي أكد لأعضاء اللجنة أن برنامج "الاستدامة"، لا يتضمن رسوما أو ضرائب جديدة على المواطنين أو الوافدين، وإنما يهدف إلى معالجة جميع الاختلالات المالية التي تعاني منها الدولة، ويعمل على وقف الهدر والتصدي لكافة أوجه الفساد.