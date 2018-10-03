مجلس الأمة: الكويتيون تعرضوا لـ«نصب» قدره 3 مليارات دولار في العقارات خلال 5 سنوات

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، إن حجم النصب العقاري الذي تعرض له المواطنون الكويتيون داخل وخارج الكويت بلغ نحو مليار دينار (أكثر من 3 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأكد «الغانم»، في تصريح عقب لقائه، اليوم الأربعاء، مجموعة من الكويتيين المتضررين من عمليات النصب العقاري وغسيل الأموال، بمقر مجلس الأمة الكويتي، أنه سيتم اتخاذ كل جهد ممكن، من أجل العمل على استعادة الأموال المسلوبة من المواطنين والمواطنات جراء عمليات النصب العقاري التي تعرضوا لها.

وأضاف قائلا: "التقيت بمجموعة من المواطنين والمواطنات الذين تعرضوا لعمليات نصب عقاري، وهم يمثلون تكتلا من المواطنين المتضررين من عمليات النصب العقاري وغسيل الأموال، واطلعنا على العديد من عمليات الاحتيال التي تعرضوا لها، وما تم حصره من قبل التكتل هي مبالغ كبيرة، تفوق مليار دينار كويتي (نحو 3 مليارات دولار أمريكي) خلال خمس سنوات".

وشدد على أن واجب أعضاء مجلس الأمة الكويتي، كممثلين للشعب أن يشاركوهم هذا الهم، وأن يقوموا بدورهم من أجل مساعدتهم والدفاع عنهم، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجانب الحكومي، واللجان المعنية في مجلس الأمة بهذا الشأن.