الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في «باقم» ويقتل 25 حوثيا

تمكنت قوات الجيش اليمني بدعم من مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، من السيطرة على مناطق استراتيجية في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، عقب معارك خاضتها مع مليشيا الحوثي، كبدتهم خلالها خسائر فادحة.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي قوله "إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على سلاسل جبال (الأسود، غره، المصانع الصغرى والكبرى)، وقرية (محديد) في مديرية باقم، موضحًا أن قوات الجيش اصبحت تسيطر ناريا على الخط الدولي الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي.

وأشار «الحارثي» إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 25 حوثيا، وجرح آخرين، بالإضافة إلى أسر عدد آخر من عناصرها بينهم قيادات، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وأجهزة الاتصالات.