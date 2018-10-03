كشف الطفل يوسف متى، الذي اشتهر إعلاميًا بـ«طالب الدمج»، تفاصيل لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج بشرم الشيخ، الاثنين الماضي.



وقال «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الثلاثاء، إنه كان يعلم أنه سيلتقي الرئيس السيسي خلال زيارته طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، واستعد لذلك اللقاء برسمه في صورة، لكونه يحبه، مستخدمًا تلك الكلمات «أنا رسمت الرئيس عشان بحبه».



وعما قاله للرئيس، أوضح: «قلت له اسمي واسم والدي وشرحت له رسوماتي ورسومات زملائي، وأهديته الرسمة بتاعتي، حينما قال لي إنه يتمنى أن يحصل عليها».



وأضاف أنه طالب الرئيس خلال زيارته بأن يتلقى العلاج في أحد مراكز التأهيل خارج مصر، ووعده «السيسي» بتلبية رغبته، مشيرًا إلى أمنيته بأن يلتحق بكلية الفنون الجميلة.



ومن جانبها قالت شيرين متى، شقيقة «يوسف»، إن شقيقها موهبة قد بدأت بـ«شغبطة»، التفت إليها الأسرة بعناية وعملت على تشجيعه، لافتة إلى محبته الكبيرة للفنان التشكيلي الدكتور طه قرني.



وتابعت أن شقيقها قد حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية لذوي القدرات الخاصة، في بعض المسابقات الفنية، وحصد العديد من الميداليات وشهادات التقدير، كما أنه من أوائل طلبة الدمج.



وفوجئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته أول أمس الاثنين، الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، برسم أحد الأطفال ويدعى يوسف متى، صورة له وإهدائها إياه، وطلب منه السفر للخارج للعلاج، وهو ما وافق عليه الرئيس في الحال.



