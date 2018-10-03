وزير الإعلام اليمني: الجيش الوطني على بعد 7 كم من معقل الحوثيين في صعدة

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الجيش الوطني اليمني، وبإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية، حقق تقدما كبيرا في محافظة صعدة، موضحا أن الجيش اليمني أصبح على بعد 7 كم من معقل الحوثيين في صعدة.

وقال "الإرياني"، في تصريح خاص لقناة "الإخبارية السعودية" اليوم الأربعاء، إن الجيش الوطني، وبدعم تحالف دعم الشرعية، يتقدم بشكل كبير ويحقق انتصارات ضخمة في صعدة، مؤكدا أنه لمس خلال زيارته التفقدية لجبهات القتال ارتفاع معنويات القوات اليمنية.

وكان "الإرياني"، قد قام بجولة تفقدية أمس الثلاثاء لجبهات القتال في محافظتي حجة الحدودية وصعدة، التي تعد المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي.