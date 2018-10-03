رئيس «النواب العراقي» يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي

أشاد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بعمق العلاقات العراقية المصرية، داعيا إلى التعاون على جميع الأصعدة السياسية منها والاقتصادية.

جاء ذلك عقب وصول "الحلبوسي"، إلى مطار القاهرة قادما من بغداد على رأس وفود للمشاركة في أعمال مؤتمر البرلمان العربي.

وذكر مكتب "الحلبوسي"، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن الأخير والوفد المرافق له وصل فجر اليوم الأربعاء إلى القاهرة للمشاركة في أعمال مؤتمر البرلمان العربي، موضحا أن نائب رئيس البرلمان العربي عادل عسومي، وسفير جمهورية العراق في القاهرة حبيب الصدر، كانا باستقبالهم.

وأضاف المكتب، أن "الحلبوسي" التقى عددا من البرلمانيين المصريين، وأكد خلال اللقاء، انفتاح جمهورية العراق في علاقاتها الخارجية مع جميع الدول وخصوصا مع المؤثرة منها في الساحة السياسية.