تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد شقيقه: «ربنا يخليك لينا يا أطيب خلق الله»

هنأ الفنان تامر حسني، شقيقه الكبير حسام حسني بعيد ميلاده، ونشر عبر حسابه بموقع" إنستجرام" صورتين الأولى لهما في أيام الطفولة، والثانية في الوقت الحالي.

وعلق «تامر» على الصورة قائلًا: "أخويا الكبير وحبيبي حسام حسني، كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأفضل في حضنك كده طول عمري ياللي علمتني كل حاجة حلوة يا أطيب خلق الله، ربنا يخليك لينا ولأهل بيتك يا حبيبي".

وطرح «تامر» مؤخرًا ألبومه الغنائي "عيش بشوقك" الذي حقق نسب مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب"، كما يعرض له حاليًا بالسينمات فيلم "البدلة" الذي تصدر إيرادات موسم عيد الأضحى المبارك.