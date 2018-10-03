نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية وسائر الهيئات الكنسية وفاة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة بالبراري ورئيس قسم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية وممثل الكنيسة المصرية في المجالس الكنسية العالمية والإقليمية والمحلية والمطران المشارك في الحوارات اللاهوتية مع كنائس العالم.



وقال البابا، في بيان رسمي: "يعز علينا انتقاله المفاجئ بعد أن خدم الكنيسة 45 سنة مطرانًا جليلًا، وشغل منصب السكرتير العام الأسبق للمجمع المقدس، وكان عالمًا لاهوتيًّا مدققًا، شارك بعلمه في صياغة الكثير من البيانات الكنسية واللاهوتية، كما كان أستاذًا في الكليات الإكليريكية بمصر وبالخارج".



وأناب البابا تواضروس، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، لترأس صلاة التجنيز على الأنبا بيشوي الذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بالقاهرة.



ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه بدير القديسة دميانة بالبراري في الثانية عشرة ظهر غدٍ الخميس، حسب بيان صحفي.



ويغيب البابا عن الصلاة، نظرًا لتواجده في الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رعوية.