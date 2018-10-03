شالكه يفوز على لوكوموتيف ويتصدر المجموعة الرابعة مؤقتا بدوري الأبطال

ارتقى شالكه لصدارة المجموعة الرابعة (مؤقتا) بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الثمين والمتأخر 1 / صفر على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم الأربعاء في الجولة الثانية بالمجموعة.



ارتفع رصيد شالكه إلى 4 نقاط، ليعتلي الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه جالطة سراي التركي، الذي يحل ضيفا على بورتو البرتغالي، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.



في المقابل، ظل لوكوموتيف متذيلا الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.



يدين الفريق الألماني بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ويستون مكيني، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 88.