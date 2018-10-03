إبراهيموفيتش «هدف» جاتوزو لإنقاذ ميلان

يفكر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في العودة مجددًا للدوريات الأوروبية بعد رحلة طويلة عبر بوابة ناديه الأسبق ميلان الإيطالي.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن نادي ميلان يبدي اهتمامه باستعادة خدمات إبراهيموفيتش، الذي لعب له من قبل خلال الفترة بين عامي 2010 و2012.

وأضافت الصحيفة أن جينارو جاتوزو مدرب الروسونيري ليس لديه مانع في استقدام إبرا، ليلعب بجوار جونزالو هيجواين في الهجوم لكي يقاتل الفريق بقوة من خلال بطولة الدوري الاوروبي والفوز بلقبها للعودة مجددًا إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان إبراهيموفيتش صاحب الـ 37 عامًا قد قال سابقًا أنه يريد إنهاء مسيرته كلاعب في نادي مالمو السويدي الذي شهد بداية نجوميته.

يذكر أن "السلطان" لفت انتباه العديد من الأندية الأوروبية، بعد تألقه مع لوس أنجلوس الأمريكي، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 6 آخرين خلال 24 مباراة لعبها معه.

