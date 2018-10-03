رئيس تيار الحكمة: المرحلة السابقة في العراق كانت «صعبة»

اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق، عمار الحكيم، أن المرحلة السابقة كانت صعبة، مؤكدًا ضرورة استكمال الخطوات ودعم ما تم إنجازه.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، عن الحكيم، في بيان عقب لقائه رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم، قوله إن "المرحلة السابقة كانت مرحلة صعبة حيث تحديات مواجهة الإرهاب واستعادة الأرض وتعزيز الوئام المجتمعي".

وأكد "أهمية البناء على الإيجابيات وتدارك السلبيات"، مشيرًا إلى أن "ذلك لا يتم إلا باستكمال الخطوات وتعزيز ودعم ما تم إنجازه".

ولفت الحكيم، إلى أن "الرئيس معصوم قد بذل جهدًا نوعيًا في تقريب وجهات النظر وفي دعم القوانين والتشريعات المهمة عبر إحالتها لمجلس النواب أو المصادقة على القوانين".