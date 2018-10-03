«الجامعة العربية» و«فتح» يناقشان ملف المصالحة الفلسطينية

بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ومسئول ملف المصالحة الفلسطينية، آخر تطورات ملف المصالحة وسبل إزاحة العراقيل التي تعترض اتمامها.

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وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن الأمين العام يعتبر أن المصالحة الفلسطينية مازالت تُمثل ضرورة مُلحة وهدفاً لا يمكن التخلي عنه، مُضيفاً أن ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل وإنهاء الانقسام يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة.

وأكد المتحدث الرسمي أن كافة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية عبر السنوات الماضية قد دعت إلى إنهاء الانقسام ورحبت بالجهود المبذولة لهذا الغرض، وعلى رأسها الجهود التي تقوم بها مصر.