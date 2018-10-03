الكاف يستعين بتقنية الفيديو في نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لأول مرة هذا العام.

وبدأ (كاف) خطوات فعلية لتطبيق تقنية الفيديو بإقامة دورة تدريبية في مصر خلال الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر المقبل.

ووجهت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي الدعوة لعدد من حكام قارة إفريقيا لحضور هذه الدورة، لتدريبهم على كيفية استخدام هذه التقنية في نهائي البطولتين.

وسيشارك في هذه الدورة 9 حكام من 8 دول، هم جهاد جريشة (مصر)، فيكتور جوميز وزاخيلي سيويلا (جنوب إفريقيا)، جاني سيكازوي (زامبيا)، مهدي عبيد شريف (الجزائر)، تيسيما وييسا (إثيوبيا)، باكاري جاساما (جامبيا)، إيمليانو دوس سانتوس (أنجولا)، جان كلود بيروموش (بوروندي).

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لجأ لتقنية الفيديو لأول مرة في مسابقاته خلال مباراة الوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي في كأس السوبر الإفريقي يوم 24 فبراير.