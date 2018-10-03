بدء إجلاء المصابين من مدينة إندونيسية ضربها زلزال

ذكر ضابط بالجيش أنه تم البدء، اليوم الأربعاء، في إجلاء المصابين جراء كارثة الزلزال وموجات المد العاتية «تسونامي» التي دمرت جزيرة «سولاويسي» الإندونيسية الأسبوع الماضي، فيما تبذل المستشفيات في مدينة «بالو» جهودا مستميتة لمواجهة الوضع.

وأضاف بامبانج ساديو، الذي يتولى مهمة الإجلاء، أنه سيتم نقل الناجين المصابين إلى مدينة ماكاسار، عاصمة إقليم جنوب سولاويسي، باستخدام 15 طائرة من بينها طائرة الشحن «هيركليز سي-130».

وتابع «بامبانج»: «هم في حاجة للعلاج، لكن نظرا لأنه لا يوجد حتى الآن كهرباء، لا يمكن علاجهم في بالو».

وقالت الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث إن حصيلة القتلى بسبب كارثة الجمعة الماضي وصلت إلى 1347 شخصا، فيما لايزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

ومن المتوقع أن تزداد حصيلة القتلى، حيث يعتقد مسؤولون أن الكثيرين مازالوا مدفونين تحت الأنقاض.

وقالت قناة «مترو.تي.في» التلفزيونية إن عمال الإغاثة عثروا اليوم على 10 جثث تحت أنقاض فندق منهار مكون من 8 طوابق.

وبدأت المساعدات في الوصول بعد الكارثة، لكن مازالت بوتيرة بطيئة اليوم بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مثل الطرق ومحطات الكهرباء الفرعية والاتصالات المحمولة.

وقال الرئيس جوكو ويدودو، الذي زار مدينة بالو لمرة ثانية اليوم الأربعاء، إن الحكومة تبذل ما بوسعها لنقل المساعدات للضحايا.

وأضاف «ويدودو»: «بدأت إمدادات الغذاء في الوصول، على الرغم من أنها ليست بأقصى سرعة لها»، بينما كان يتفقد جهود إنقاذ في فندق «رو اروا»، حيث يعتقد أن حوالي 30 شخصا محاصرون.