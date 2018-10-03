قالت الفنانة سحر نوح، زوجة المعلق الرياضي مدحت شلبي، إنها لا تفهم في كرة القدم نهائيًا، ولم تشاهد مباراة واحدة سوى للمنتخب الوطني، متابعة: «عمري ما اتفرجت على ماتش غير لو مصر بتلعب».



وأوضحت «نوح»، خلال لقائها مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أنها لا تعرف حتى إذا كان النادي الأهلي يرتدي اللون الأحمر أم لا، مستطردة أن زوجها الإعلامي الرياضي، مدحت شلبي، ليس له انتماء معين.



وأشارت كذلك إلى واقعة طريفة، نتيجة عدم معرفتها بكرة القدم، حين سألت الكابتن محمود الخطيب، الرئيس الحالي للنادي الأهلي، ونجم منتخب مصر السابق، عن انتمائه، قائلة: «سألته زمان أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ فبصلي كده، ووالله العظيم ما كنت أعرف خالص».



