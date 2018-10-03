«نيويورك تايمز»: ترامب ساعد والديه على التهرب الضريبي

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارك فى مخالفات ضريبية شملت حالات احتيال ساعد خلالها هو وأشقاؤه والديهم على التهرب من ضرائب تصل قيمتها لملايين الدولارات.