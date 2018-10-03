عبد الغني: موقف كوليبالي مثل قضية عصام الحضري

أكد مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المصري، على أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمنح لاعب الأهلي "الهارب" كوليبالي بطاقة مؤقتة، لممارسة كرة القدم مع نادية الحالي باتريك ثيسل الاسكتلندي قرارا صحيحا.

وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية لقناة "LTC" : "من حق الاتحاد الدولى لكرة القدم منح اللاعبين الذين ليس لديهم بطاقات من الأساس بطاقات دولية، فكيف بمن له بطاقة من الأساس".

وأوضح: "إنها مثل قضية عصام الحضري الذي لعب ببطاقة مؤقتة ثم تحمل نادي الاتحاد السكندري والمريخ السوداني قيمة الغرامة المالية وتم تسديدها للنادي الأهلي".

وأضاف: "مبدأ الاتحاد الدولي أن اللاعب طالما يمارس كرة القدم فيجب أن يلعب أيًا كان الموقف".

وأتم: "الأصل أن يمارس اللاعب كرة القدم حتى يصدر القرار النهائي بالغرامة، فإذا ما تم تغريمه ولم يدفع المبلغ، يحق للاتحاد الدولي هنا وقفه، ومنعه من ممارسة اللعبة".

وهرب كوليبالي عن صفوف الأهلي دون إخطار إدارة النادي، في شهر مايو 2017 ، وقام مجلس إدارة النادي، في ذلك الوقت برئاسة محمود طاهر بشكوى اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتولت الشؤون القانونية هذا الملف وتم مخاطبة الفيفا بكل المستندات التي تدين المهاجم الإيفواري.